Os 12 supostos elementos de um grupo organizado de tráfico internacional de droga que foram detidos domingo na Madeira vão começar a ser ouvido terça-feira pelas autoridades judiciárias da região, disse o presidente da Comarca da Madeira à Lusa.

Hoje, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção destes 12 suspeitos, parte dos quais viajavam num navio de cruzeiro que aportou no Funchal.

Estas detenção aconteceram no âmbito de uma operação denominada 'Poseidon', que resultou "da troca de informação com as congéneres da polícia e da cooperação internacional", adiantou o coordenador da PJ à agência Lusa.