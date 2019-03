Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu hoje um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural, devido à manutenção de temperaturas acima do habitual para a época e "acentuado aumento da intensidade do vento".

A ANPC avisa que o cenário meteorológico "traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio entre hoje e quarta-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios em todo o território continental", com níveis de risco "Elevado" e "muito Elevado".

A partir de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANPC alerta para uma humidade relativa do ar inferior a 30% na generalidade do continente, sendo inferior a 20% na região interior sul durante a tarde, verificando-se "uma fraca recuperação da humidade durante a noite".