Idai

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje alguns dos cidadãos portugueses repatriados de Moçambique, na sequência da devastação provocada pelo ciclone Idai.

"O Presidente da República recebeu esta tarde em Belém alguns dos compatriotas repatriados de Moçambique, assim querendo também assinalar a intervenção das entidades portuguesas, nomeadamente as Forças Armadas, em solidariedade com as vítimas do tufão e inundações", refere uma nota publicada no 'site' da presidência.

Segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa falou também hoje com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.