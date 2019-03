Euro2020

A seleção portuguesa de futebol está empatada 1-1 com a Sérvia, ao intervalo do encontro do Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020, e já perdeu Cristiano Ronaldo, que saiu lesionado, aos 30 minutos.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Dusan Tadic adiantou os sérvios, aos sete minutos, de grande penalidade, mas, aos 42, Danilo Pereira, com um remate de fora da área, restabeleceu a igualdade, já depois de Pizzi render o 'capitão' luso.

Ronaldo, em dia de 156.ª internacionalização 'AA', saiu devido a uma lesão muscular, sendo que, na última vez que foi substituído por lesão, Portugal venceu a França por 1-0, após prolongamento, e sagrou-se campeão europeu, em 10 de julho de 2016.