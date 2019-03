Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou hoje que o partido quer "uma alternativa de governação centro e de direita" para o país e, nas eleições legislativas, um voto no CDS "serve para derrubar António Costa".

"O CDS tem a sua estratégia muito clara. Nós queremos uma alternativa para o país, uma alternativa de centro e de direita, uma alternativa que ponha de lado não apenas a esquerda mais radical do PCP e do BE, mas também o PS, porque entendemos que é preciso outro fôlego, outra ambição, outro rasgo para o nosso país", afirmou Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP falava aos jornalistas, na Guarda, durante uma visita ao Hospital Sousa Martins, quando questionada sobre as declarações do presidente do PSD, Rui Rio, que defendeu hoje que o objetivo do partido nas próximas legislativas deve ser "afastar BE e PCP da esfera do poder".