Euro2020

O futebolista Cristiano Ronaldo garantiu hoje aos portugueses que têm todos os motivos para continuar a acreditar no apuramento para o Euro2020, apesar dos empates caseiros com a Ucrânia e Sérvia.

"Faltam muitos jogos, é uma qualificação na qual passam duas equipas. Com tranquilidade, vamos descansar, ir para os clubes e nos próximos jogos temos de ganhar. Tenho muita confiança nos nossos jogadores e treinador. Jogámos bem e tivemos oportunidades, simplesmente a bola não entrou, mas isso é futebol", lamentou.

Hoje, no segundo jogo do grupo B, Portugal empatou 1-1 com a Sérvia, depois de na sexta-feira ter empatado 0-0 com a Ucrânia, também no Estádio da Luz.