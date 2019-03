Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que "pior" do que relações familiares dentro do Governo é o PS entender ser "normal", considerando que esta "forma de governar o país é altamente descredibilizadora".

"O mal é que o presidente do PS entende que isso é normal. Isso é que me parece ser o pior", afirmou Rui Rio, quando confrontado pelos jornalistas com a resposta do também líder parlamentar do PS, Carlos César, às críticas do Bloco de Esquerda sobre o assunto.

"O mal é achar normal que o Governo, e depois tudo o que anda à volta do Governo, ande à volta, também, de laços familiares. Um primo aqui, um irmão e a mulher acolá. Mesmo o Conselho de Ministros parece uma ceia de Natal", reforçou, à entrada de uma reunião, à porta fechada, com militantes do distrito de Viana do Castelo.