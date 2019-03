Actualidade

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou hoje a renuncia à organização do Europeu de piscina curta de 2021, justificando-o com alteração das condições do prometido apoio pela câmara municipal de Lisboa.

"A FPN decidiu renunciar à organização do Europeu de piscina curta, previsto para a capital portuguesa em 2021, após a recente e inesperada decisão da Câmara Municipal de Lisboa em não confirmar as condições inicialmente assumidas por esta entidade, aquando da candidatura ao evento por Lisboa, Capital Europeia de Desporto", fundamentou.

A federação entende que, face a esta alteração de pressupostos, se viu "forçada a tão difícil decisão", que foi "unânime", em reunião de direção de sexta-feira, confirmada no sábado pelas associações territoriais e assembleia geral.