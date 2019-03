Actualidade

O movimento do presidente da Câmara do Porto acusou o Bloco Esquerda de "demagogia" ao votar contra o regulamento do Porto Tradição que reconhece ser um importante instrumento de proteção dos estabelecimentos de interesse histórico da cidade.

"Se não for aprovado isto, é nada. É esta irresponsabilidade própria do BE que se permite fazer uns números, fazer umas flores, fazer esta demagogia que está contra, porque sabe que vai ser aprovado (...) porque se não fosse isto que estivesse em causa não teria a coragem de se virar para os comerciantes e dizer eu votei contra. Está a fazer um exercício de demagogia", declarou na Assembleia Municipal, na segunda-feira, o líder da bancada de Rui Moreira, André Noronha.

"É altura de, responsavelmente, todos os que estão ao lado do Porto, dizerem sim, porque quem não disser sim hoje, nós vamos lembrar aos comerciantes do Porto, quem disse não", acrescentou o deputado.