Actualidade

A ONU disse esta segunda-feira que o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária na República Democrática do Congo (RD Congo) aumentou dramaticamente no ano passado para 13 milhões, entre as quais 7,5 milhões de crianças.

Cerca de quatro milhões de crianças sofrem de desnutrição aguda, e mais de 1,4 milhões de desnutrição aguda severa, "o que significa que estão em risco iminente de morte" disse a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Henrietta Fore, durante uma conferência de imprensa.

O subsecretário-geral para os assuntos humanitários da ONU, Mark Lowcock, que esteve em visita à RD Congo com Henrietta Forre, sublinhou que a ONU está a pedir 1,65 mil milhões de dólares em ajuda humanitária neste ano, mais do dobro do valor arrecadado no ano passado.