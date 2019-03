Actualidade

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) timorense aprovou hoje a entrada de 6.798 alunos do regime especial na Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), um número quase sete vezes maior do que o inicialmente aprovado.

A decisão foi anunciada depois de o reitor da UNTL, Francisco Miguel Martins, ter entregue no MESCC a ata da reunião deste mês do Conselho Geral da instituição, cuja maioria dos membros aprovou a entrada desse número de alunos no regime especial.

"A ata foi entregue e o ministro homologou como determinado em Conselho de Ministros", confirmou à Lusa fonte oficial do MESCC.