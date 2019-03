Incêndios

Um meio aéreo está a reforçar o combate ao incêndio na freguesia de Pinheiro da Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis, que às 08:10 já mobilizava mais de uma centena de operacionais, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 08:00, o incêndio no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, mobilizava 116 operacionais, com o auxílio de 37 veículos e um meio aéreo.

O fogo, cujo alerta foi dado às 03:32 de hoje, estava às 08:00 por dominar.