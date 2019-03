Actualidade

A fundadora e o conselho editorial da revista feminina do Vaticano, formado por mulheres, deixaram os seus cargo por considerarem que há uma campanha do Vaticano para as desacreditar e para as colocar "sob o controlo direto dos homens".

Segundo aquele grupo com responsabilidades na revista, a pressão aumentou depois de terem denunciado casos de abuso sexual de freiras pelo clero.

O conselho editorial da revista Women Church World fará o anúncio formal da sua saída no editorial que será publicado na segunda-feira e através da divulgação de uma carta aberta ao papa Francisco, à qual a agência de notícias Associated Press (AP) já teve acesso.