A situação relativa aos direitos humanos em Hong Kong está a deteriorou-se gravemente desde o ano passado acusa a Amnistia Internacional, referindo-se em particular à liberdade de expressão e de manifestação.

A organização não governamental com sede em Londres considera que as autoridades da Região Administrativa Especial de Hong Kong fazem uma interpretação "demasiado ampla" dos conceitos relacionados com a "segurança nacional" da República Popular da China.

"O conceito de 'segurança nacional', tal como é encarado pelo Governo de Hong Kong, demonstra falhas jurídicas e é aplicado de forma arbitrária para enfrentar a dissidência e a 'oposição política'", refere o relatório da Amnistia Internacional (AI) divulgado hoje.