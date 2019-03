Idai

O apoio de Portugal destacado para o centro de Moçambique após o ciclone Idai não tem prazo e pode até ser reforçado, disse hoje à Lusa o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.

"Não tem prazo e enquanto as autoridades locais necessitarem do Governo português, a disponibilidade é total, inclusivamente para haver reforço", referiu.

Aquele membro do Governo encontra-se na Beira desde segunda-feira e deverá permanecer na cidade mais afetada pelo ciclone até final da semana, em contacto com a comunidade de 2.500 portugueses e acompanhando as forças operacionais ali deslocadas, compostas por 110 elementos.