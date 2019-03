Idai

O Governo brasileiro anunciou uma doação de 100 mil euros para apoiar o Governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução de emergência, no contexto da passagem do ciclone Idai pelo território daquele país.

Num comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil destacou que a doação será feita através de um "fundo solidário a ser criado no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e se somará a outras formas de apoio, já oferecidas ou em exame pelo Governo brasileiro".

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.