Actualidade

O Encontro de Novas Dramaturgias arranca na quarta-feira em Coimbra, prolonga-se até sexta-feira e apresenta artistas como Albano Jerónimo, Miguel Castro Caldas e Lígia Soares, num evento que pretende refletir sobre o teatro contemporâneo português.

A quarta edição do festival Encontro Novas Dramaturgias (END) decorre em vários espaços da cidade, no Dia Mundial do Teatro, tendo no Teatro Académico de Gil Vicente o palco para alguns dos espetáculos que vão ser apresentados durante o evento.

O END "é um fórum continuado de reflexão sobre as práticas da dramaturgia do teatro português contemporâneo", que, durante três dias, se assume como "um espaço quase único" para tomar o pulso à nova dramaturgia portuguesa, disse à agência Lusa Fernando Matos de Oliveira, diretor do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), entidade que coproduz o festival com o Colectivo 84.