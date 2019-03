Actualidade

A realizadora libanesa Nadine Labaki presidirá ao júri do programa "Un Certain Regard" do Festival de Cinema de Cannes, em maio em França, foi hoje anunciado.

A cineasta regressa ao festival, agora como júri, um ano depois de ter arrecadado três prémios com o drama "Cafarnaum", um filme sobre pobreza e miséria no Líbano.

O programa "Un Certain Regard" decorre em paralelo ao festival de Cannes, foi criado em 1978 e inclui um prémio monetário de 30 mil euros.