Incêndio

O incêndio florestal que hoje deflagrou em Curvos, concelho de Esposende, distrito de Braga, obrigou à evacuação de duas escolas na freguesia de Marinhas "por precaução", disse fonte da proteção civil municipal.

Em declarações à Lusa, Júlio Melo, técnico de Proteção Civil da autarquia e adjunto do Comando dos Bombeiros de Esposende disse que as duas escolas do Agrupamento de Marinhas foram evacuadas devido ao fumo, por precaução.

De acordo com informação disponível na página da Internet do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, "devido à deflagração de um incêndio nas proximidades das escolas básicas António Rodrigues Sampaio e de Rio de Moinhos, a Proteção Civil e a Direção da escola tomaram a decisão de evacuar" os estabelecimentos de ensino.