Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje nova legislação para o mercado europeu da eletricidade, com vista a dar mais 'proteção' aos consumidores e a preparar a transição para uma energia limpa.

As novas regras, aprovadas em sessão plenária, em Estrasburgo (França), pretendem tornar o mercado da eletricidade mais centrado nos consumidores, prevendo a implantação dos sistemas de contadores inteligentes, o acesso a contratos de eletricidade a preços dinâmicos e o direito de mudar de comercializador no prazo máximo de três semanas a contar da data do pedido.

Até 2026, o procedimento técnico de mudança de comercializador não poderá exceder 24 horas, sem a cobrança de quaisquer comissões.