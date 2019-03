Actualidade

Um tribunal paquistanês colocou hoje duas irmãs da comunidade hindu num abrigo do Governo, enquanto as autoridades investigam se as jovens foram sequestradas e forçadas a converter-se ao islamismo e a casar-se com dois muçulmanos.

O caso das irmãs da província de Sindh, no sul do país, ganhou força nos meios de comunicação locais nos últimos dias, chegando ao cerne de duas questões controversas nessa nação predominantemente muçulmana: o casamento de jovens menores de idade e das conversões forçadas ao islamismo.

Embora o casamento com menos de 18 anos seja ilegal no Paquistão, a lei é frequentemente ignorada. Não há legislação que proíba as conversões forçadas.