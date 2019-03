Actualidade

Entradas a preços "simbólicos", cuja receita reverte a favor das vítimas do ciclone Idai em Moçambique, entradas gratuitas, exposições e leituras encenadas contam-se entre as iniciativas que assinalam, na quarta-feira, em Portugal, o Dia Mundial do Teatro.

Das duas apresentações noturnas, hoje e quarta-feira, da peça "A antiga mulher", um texto de Roland Schimmelpfennig com encenação de Toni Cafiero, que a Companhia de Teatro de Braga repõe no Theatro Circo, a última terá um custo de ingresso de cinco euros, metade do preço habitual, com a receita a reverter integralmente para apoiar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, através da Cruz Vermelha, segundo a informação disponível na página do Theatro Circo na Internet.

Antes do espetáculo, o ator moçambicano da CTB Rogério Boane lerá a mensagem deste ano do Dia Mundial do Teatro, do dramaturgo Carlos Celdrán, diretor do grupo Argos Teatro, e o primeiro cubano convidado para escrever a missiva do Instituto Internacional do Teatro (International Theatre Institute, ITI), organismo da UNESCO com sede em França.