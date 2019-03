Actualidade

O dramaturgo e encenador cubano Carlos Celdrán considera o teatro como um "país em si mesmo, onde cabe o mundo inteiro", na mensagem oficial da UNESCO para o Dia Mundial do Teatro, celebrado a 27 de março.

Carlos Celdrán é diretor do grupo Argos Teatro, de Havana, e o primeiro autor cubano convidado para escrever a mensagem do Instituto Internacional do Teatro (ITI), criado no âmbito Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Celdrán começou por falar daqueles que o ensinaram, guiaram e de quem herdou a "tradição única de viver o presente sem outra expectativa que a de alcançar a transparência de um momento irrepetível" e que, após vários anos de trabalho e "conquistas extraordinárias", foram desaparecendo.