Actualidade

O escritor e historiador Paulo Varela Gomes (1952-2016), figura destacada da História da Arte em Portugal, vai ser alvo de uma conferência de homenagem na quarta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Esta sessão encerra um ciclo de quatro conferências promovidas pela Associação Portuguesa de Historiadores da Arte (APHA), dedicadas ao legado académico, crítico, historiográfico e literário do autor.

Prevista para as 18:00, a sessão no museu contará com a presença de Raquel Henriques da Silva, Miguel Fiqueira de Faria, António Filipe Pimentel, Alexandra Markl e Joaquim Oliveira Caetano.