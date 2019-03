Actualidade

Os 25 jornalistas precários da Lusa aguardam há quatro meses o desenvolvimento do processo de integração nos quadros da agência de notícias, referem os órgãos representativos dos trabalhadores, que estranham "as dúvidas" levantadas pelo Ministério do Trabalho.

Numa carta aberta divulgada na segunda-feira à noite, os ORT - Órgãos Representativos dos Trabalhadores da Lusa apontam que 25 jornalistas precários da agência de notícias aguardam "há quatro meses homologação para integração no quadro" da empresa.

"Faz agora quatro meses que a Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) da Cultura informou 25 jornalistas precários da Lusa de que obtiveram parecer positivo para integração nos quadros da empresa, no âmbito do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP)", no entanto, adiantam, "desde então, não foram informados oficialmente de desenvolvimentos e o processo parece mesmo estar a retroceder".