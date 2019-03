Actualidade

Um em cada quatro inquiridos num estudo da Deco lavam os dentes apenas uma vez por dia e quase 10% não o faz diariamente, num país onde quase um terço da população só vai ao dentista em caso de urgência.

De acordo com o estudo da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) hoje divulgado, que envolveu cerca de 800 pessoas e decorreu em setembro do ano passado, apenas 13% conservam todos os dentes e 29% usa prótese fixa.

O trabalho da Deco, que ponderou os critérios de género, idade, nível educacional e distribuição geográfica, incluindo participantes entre os 18 e os 74 anos, refere ainda que 2% lava os dentes apenas uma vez por semana e são 65% os que cumprem a regra de lavar duas vezes por dia.