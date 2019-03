Actualidade

O português Artur Soares Dias vai ser videoárbitro (VAR) no Campeonato do Mundo de futebol de sub-20, que vai ser disputado entre 23 de maio e 15 de maio, na Polónia, anunciou hoje a FIFA.

O árbitro da associação do Porto, de 39 anos, vai ser um dos sete VAR da UEFA na competição, em que a seleção de Portugal está inserida no Grupo F, juntamente com Argentina, Coreia do Sul e África do Sul.

Soares Dias, que já esteve como VAR no Mundial2018 e no Mundial de clubes de 2017, é o único representante da arbitragem lusa na prova, que Portugal venceu em 1989 e 1991.