BES

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a decisão da primeira instância e condenou o Novo Banco a pagar mais de 100 mil euros a um cliente a quem vendeu obrigações transferidas para o BES 'mau', com perda do investimento.

O acórdão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, é da passada quinta-feira (21 de março) e julga "improcedente a apelação" do Novo Banco, que tinha recorrido da sentença do tribunal de Aveiro, que em 01 de dezembro de 2017, condenou o "réu [Novo Banco] a restituir ao autor [da ação] a quantia de 103.806,00Euro (cento e três mil oitocentos e seis euros), acrescida de juros civis vencidos e vincendos desde a respetiva liquidação (17/12/2014), até integral pagamento".

O tribunal exigia, assim, que fosse "anulado o contrato" da venda de obrigações e que o Novo Banco restituísse ao cliente queixoso o dinheiro envolvido na operação, decisão que foi agora confirmada pela Relação do Porto, sem lugar a recurso.