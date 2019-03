Actualidade

O DJ e produtor português Holly atua na edição deste ano do festival Coachella, que decorre em abril em Indio, no estado norte-americano da Califórnia, que tem como cabeças de cartaz Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande.

Holly (Miguel Oliveira), de 24 anos, faz parte do cartaz do Do LaB, palco do festival dedicado às sonoridades eletrónicas, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Choachella.

O DJ e produtor das Caldas da Rainha, atualmente a residir nos Estados Unidos, tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo.