Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 garantiu um lugar no Europeu da categoria, mesmo antes de disputar hoje a última jornada, num cenário em que é, no mínimo, uma das segundas melhores classificadas.

Portugal decide hoje com a Rússia a vitória no grupo 6 de apuramento, em jogo a disputar em Greenock, na Escócia, num momento em que as duas seleções lideram o grupo, com os mesmos seis pontos, referentes a duas vitórias.

O apuramento para o Europeu na República da Irlanda está, no entanto, garantido, depois de hoje terem terminado os grupos 1 e 4, com Áustria e Alemanha, segundas colocadas, a não terem mais do que quatro e cinco pontos, respetivamente.