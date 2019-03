Actualidade

Vinte e dois espetáculos de "tribunto aos clássicos" vão ser apresentados durante o 30.º Festival de Artes de Macau (FAM), que vai decorrer entre 03 de maio e 02 de junho, foi hoje anunciado.

"Com respeito pelos clássicos e com a determinação de criar obras que se transformem em clássicos, o festival irá continuar a injetar vitalidade cultural em Macau, permitindo ao público apreciar obras intemporais", indicou o Instituto Cultural, em comunicado.

O FAM abre com o espectáculo "Vertikal", coproduzido pelo conceituado coreógrafo francês Mourad Merzouki, e pela companhia de dança 'hip hop' CCN Créteil et Val-de-Marne/Cie Käfig, e encerra com a ópera cantonense "A Alma de Macau", uma produção adaptada pelo dramaturgo Li Xinhua.