Euro2020

A seleção portuguesa vai receber o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020, a disputar em 11 de outubro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF dá conta da marcação deste encontro para o recinto dos 'leões', para a sexta-feira, dia 11 de outubro, às 19:45, depois das deslocações à Sérvia e à Lituânia, em 07 e 10 de setembro, respetivamente, também de qualificação para o Europeu.

Antes destes encontros, a equipa das 'quinas', que empatou os dois primeiros jogos no agrupamento, diante da Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), vai disputar a 'final four' da Liga das Nações, com a meia-final frente à Suíça, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, e a final ou o jogo de atribuição do terceiro lugar, igualmente no Porto ou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.