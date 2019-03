Actualidade

A Comissão Europeia congratulou-se hoje com a aprovação no Parlamento Europeu da nova lei de direitos de autor, considerando que as novas regras "adequadas à era digital" trazem o "equilíbrio certo" ao setor na União Europeia (UE).

"A votação de hoje garante o equilíbrio certo entre os interesses de todos as partes, isto é, utilizadores, criadores, autores, imprensa, ao mesmo tempo que cria obrigações necessárias às plataformas 'on-line'", reagem em comunicado o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Mercado Único Digital, Andrus Ansip, e a comissária para a área da Economia e Sociedade Digitais, Mariya Gabriel.

Em causa está a aprovação de hoje, por maioria, da nova lei de direitos de autor, após um processo de decisão iniciado há três anos e marcado por fortes críticas do setor.