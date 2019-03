Actualidade

O artista sonoro Ricardo Jacinto apresenta na sexta-feira no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, em São Miguel, um concerto-performance em que, através de um sistema de amplificação instalado dentro do violoncelo, vai "mergulhar dentro do instrumento".

O músico apresenta este "solo para violoncelo e eletrónica" servindo-se "de um sistema de amplificação que procura auscultar microscopicamente as ressonâncias" e os seus gestos "neste instrumento acústico, em diferentes pontos do seu corpo", explicou à agência Lusa.

"Esse sistema de amplificação, esse conjunto de pequenos microfones é, depois, transposto para o espaço onde está o público, espacializando, de algum modo, essa pequenina arquitetura do instrumento. É um sistema que, de algum modo, possibilita ao público, e a mim próprio, metaforicamente, mas também do ponto de vista percetivo, mergulhar dentro do instrumento", prosseguiu o músico.