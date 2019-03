Actualidade

A 'gigante' tecnológica Google, uma das visadas na nova lei de direitos de autor da União Europeia (UE), considerou hoje que a diretiva está "melhor" face à formulação inicial, mas continua a "gerar incerteza jurídica" para o setor.

Esta lei foi hoje aprovada pelos eurodeputados na sessão plenária do Parlamento Europeu, realizada em Estrasburgo, França, com 348 votos a favor, 274 contra e 36 abstenções, e surge após um processo de decisão iniciado há três anos e marcado por fortes críticas do setor.

Reagindo à votação, a Google indica, numa declaração de fonte oficial enviada à agência Lusa, que a lei "foi melhorada, mas vai continuar a gerar incerteza jurídica e ainda a afetar as economias criativas e digitais europeias".