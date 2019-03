Idai

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje à Lusa que espera que a comunidade internacional seja "generosa" em relação à dívida soberana de Moçambique, após a devastação causada pelo ciclone Idai.

Num encontro com a imprensa na sede da ONU em Nova Iorque, dedicado ao tema do ciclone Idai, António Guterres falou em inglês e português e, depois de pedir mais donativos em dinheiro da comunidade internacional, respondeu à Lusa que a ONU vai defender que a comunidade internacional seja "generosa" em relação às dívidas de Moçambique.

"Naturalmente que estaremos solidários com Moçambique nos esforços para que (...) no futuro, tendo em conta a devastação causada e o impacto enorme na própria economia do país (...), para que seja possível a comunidade internacional ser também generosa em relação à forma como o tratamento da dívida será conduzido", afirmou António Guterres.