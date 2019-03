5G

A Comissão Europeia apresentou hoje medidas para os Estados-membros adotarem na implementação da quinta geração móvel (5G), permitindo-lhes excluir empresas "por razões de segurança nacional", argumentando que um ciberataque afetaria toda a União Europeia.

"A fragilidade do 5G ou um ciberataque sobre estas futuras redes num Estado-membro afetaria a UE no seu conjunto. Por isso, as medidas concertadas, adotadas tanto a nível nacional como europeu, devem garantir um elevado nível de segurança cibernética", justifica Bruxelas na recomendação hoje divulgada, na sequência de um apelo feito na semana passada pelos líderes da UE reunidos no Conselho Europeu.

Entre as "medidas operacionais" incluídas no documento, está, por isso, a indicação de que "os Estados-membros da UE têm o direito de excluir empresas dos seus mercados por razões de segurança nacional, se estas não cumprirem as normas e o quadro jurídico do país".