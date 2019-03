Actualidade

O Tribunal da Relação de Guimarães absolveu o presidente da Câmara de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, do crime de prevaricação, anulando a condenação da primeira instância, disse hoje à Lusa o autarca.

A decisão do tribunal superior foi tomada na sequência do recurso do autarca, após ter sido condenado, em julho do ano passado, no Tribunal de Guimarães, a três anos de prisão, com pena suspensa na sua execução, e à perda de mandato.

Em causa estava neste processo um crime de prevaricação, relacionado com a adjudicação de serviços de assessoria financeira ao pai do presidente da câmara municipal.