Actualidade

A chamada lei do lóbi foi hoje aprovada na especialidade, no parlamento, e o PSD votou contra um artigo que obrigaria quem faz representação legítima de interesses a revelar os seus três principais clientes num registo oficial.

Tanto Pedro Delgado Alves, do PS, como António Carlos Monteiro, do CDS-PP, admitiram que essa norma era "indispensável ao regime" do lóbi e que "pode potenciar a opacidade", nas palavras do deputado socialista.

A maioria dos artigos da lei sobre as regras de transparência a quem faz representação legítima de interesses foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP, PCP e BE votaram contra e o PSD absteve-se.