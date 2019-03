Brexit

O partido da Irlanda do Norte DUP, aliado do Governo britânico, anunciou hoje que votará contra o acordo do 'Brexit' negociado com Bruxelas pela primeira-ministra Theresa May, mesmo que isso signifique adiar a saída por um ano.

"Não vamos deixar a primeira-ministra ou o grupo de 'remainers' [favoráveis à manutenção na União Europeia] forçar-nos a apoiar um acordo de 'Brexit' tóxico", afirmou o deputado do DUP responsável pelo 'Brexit', Sammy Wilson, numa declaração publicada na rede social Twitter.

O DUP (sigla em inglês de Partido Unionista Democrático) é o maior dos partidos políticos da Irlanda do Norte e o quarto do Reino Unido.