Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou hoje o registo de sismo com uma magnitude de 2.7, na escala de Richter, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

O epicentro foi localizado a cerca de oito quilómetros a este de Torre de Moncorvo.

"Até o momento não foram reportados estragos. Contudo, estes abalos começam a ser frequentes. O município já pediu um estudo para melhor perceber este fenómeno natural", disse à Lusa o responsável pela Proteção Civil Municipal, José Menezes.