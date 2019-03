Actualidade

O encenador e coreógrafo Tiago Cadete regressa a Portugal para apresentar o espetáculo infanto-juvenil "Gulliver", na Culturgest, em Lisboa, com estreia marcada para o Dia Mundial do Teatro, 27 de março.

"Gulliver é um dos viajantes mais conhecidos da história do romance do século XVIII. As suas aventuras colocam-no na posição de um navegador anti-herói, que encontra habitantes minúsculos com nomes estranhos", explica a organização em nota de imprensa.

No seu 'site', Tiago Cadete refere-se ao espetáculo como um "caleidoscópio baseado no universo das viagens de Gulliver, uma história contada através de uma coleção de imagens deste caricato viajante".