Inquérito/CGD

A EY não identificou um padrão entre as decisões que fugiram às regras internas da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e as operações que registaram maiores perdas para o banco, disse hoje no parlamento uma responsável da auditora.

"Não conseguimos identificar um padrão na nossa análise em que se possa dizer que as situações que não estão em linha com o normativo se verificam apenas e só no top 25 [de maiores perdas]", disse a 'partner' da EY Florbela Lima, no parlamento.

A responsável, que está a ser ouvida na comissão de inquérito parlamentar à gestão do banco público, acrescentou que "não é correto" fazer-se a ligação entre as situações de inconformidade com os regulamentos internos da CGD e maiores perdas.