Incêndios

A autoestrada A28, entre os nós de Esposende e Antas, foi reaberta ao trânsito após ter estado cortada, nos dois sentidos, durante cerca de oito devido ao incêndio que lavra em Esposende, distrito de Braga, disse fonte municipal.

Segundo fonte da Câmara de Esposende, "permanece condicionada a estrada municipal de Real, no sopé do monte de São Lourenço", na freguesia de Marinhas, mas a estrada nacional EN 305, que também esteve fechada na sequência do incêndio, já reabriu.

Das três frentes deste incêndio, pelas 16:20, apenas uma permanecia ativa, estando a ser combatida por um meio aéreo, 108 homens, apoiados por 36 veículos, especificou a fonte.