Actualidade

A eurodeputada socialista Ana Gomes disse hoje sentir-se "completamente doente" por um Governo socialista defender a Zona Franca da Madeira (ZFM) com o argumento de que os postos de trabalho não tinham de ser criados na Madeira.

Ana Gomes foi, juntamente com José Manuel Fernandes (PSD) e Marisa Matias (Bloco de Esquerda), membro da comissão especial do Parlamento Europeu sobre os crimes financeiros e elisão e evasão fiscais (TAX3), cujo relatório final, hoje aprovado no hemiciclo de Estrasburgo, faz uma referência à investigação aprofundada lançada pela Comissão Europeia à Zona Franca da Madeira.

Em declarações aos jornalistas, Ana Gomes afirmou que Portugal deve encarar que tem "ali um problema na Madeira", pois, sustentou, a Zona Franca serve essencialmente para "um esquema de lavagem de dinheiro", e Portugal não pode bater-se por "uma fiscalidade mais justa e regulação a nível europeu" querendo ao mesmo tempo preservar o seu "pequeno paraíso fiscal".