O Crédito Agrícola espera há quatro anos que o Governo lhe devolva 200 milhões de euros do seu Fundo de Garantia, na parte referente à solvabilidade das caixas, disse hoje o presidente do grupo bancário, Licínio Pina.

Segundo o responsável, com a decisão de há quatro anos de passar o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo para o Fundo de Garantia de Depósitos - que garante os depósitos de todos os bancos --, a parte do fundo do Crédito Agrícola que garante a solvabilidade das caixas tem de ser devolvida ao Crédito Agrícola, o que corresponde a 200 milhões de euros.

"Já devia ter sido o ano passado, já o ano passado diziam [as Finanças que era nesse ano]", afirmou o presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola, em conferência de imprensa, em Lisboa.