A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu uma denúncia sobre a alegada utilização irregular do internacional ucraniano Júnior Moraes durante o último fim de semana e encaminhou-a para a UEFA, revelou hoje à Lusa fonte do organismo.

O jogador de origem brasileira, de 31 anos, estreou-se pela Ucrânia na sexta-feira passada, precisamente, frente a Portugal (0-0), tendo entrado em campo aos 76 minutos do jogo da primeira jornada do Grupo B de qualificação para a fase final do Euro2020.

A mesma fonte da FPF explicou que o organismo teve conhecimento da possível utilização irregular do jogador, que poderá não cumprir os requisitos de elegibilidade da FIFA, e que remeteu a questão para o organismo organizador da competição.