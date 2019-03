Actualidade

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) está a analisar o acórdão do Tribunal Constitucional que implica a revisão das reformas dos funcionários públicos deferidas desde 2013, bem como os "termos da sua aplicação", disse hoje o Ministério do Trabalho.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirma que "o Governo assume, assim, a responsabilidade do cumprimento integral do Acórdão" e adianta que a CGA "está a analisar o Acórdão, bem como os termos da sua aplicação, não necessitando os pensionistas de contactar os serviços da CGA".

Em causa está uma decisão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional uma norma legal, proposta pelo anterior Governo, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2013 e que veio determinar que, daí em diante, as entradas voluntárias na reforma passavam a ser calculadas com base nas regras em vigor na data de resposta ao pedido e não - como sucedeu até ao final de 2012 - com base nas regras em vigor na data de entrada do pedido.