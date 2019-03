Incêndios

O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis disse hoje que o incêndio que lavra desde as 03:30 no Pinheiro da Bemposta está a ser intensificado pelos ventos fortes e exigirá particular atenção às povoações durante a noite.

Depois de um atenuar da situação a meio da manhã, quando o fogo chegou a ter apenas uma frente ativa, os reacendimentos verificados entretanto voltaram a implicar o combate às chamas em quatro faces, pelo que às 17:30 o fogo estava a ser combatido por 423 bombeiros, 127 meios terrestres e três aeronaves

"Estamos com um problema muito sério para resolver porque o incêndio ficou com uma nova frente, em resultado dos ventos muitos fortes e da propagação para poente, e o fogo está a atingir uma dimensão muito grande, muito intensa, com os meios aéreos a concentrarem-se neste local", declarou à Lusa o presidente da autarquia e responsável pelo serviço local de Proteção Civil, Joaquim Jorge Ferreira.