Actualidade

As estações de metro do Martim Moniz, Intendente, Anjos e Alameda, em Lisboa, são palco, entre quinta-feira e sábado, do festival artístico Next Stop, no qual serão apresentados projetos de 50 artistas de 15 países diferentes.

"De 28 a 30 de março, o Next Stop ocupa as estações de Metro do Martim Moniz, Intendente, Anjos e Alameda para trazer a arte ao tempo de espera, desafiando um local de passagem a transformar-se num espaço de celebração da diversidade", lê-se no 'site' oficial da iniciativa.

Ao longo de três dias serão apresentadas 23 propostas artísticas, nas áreas da Dança, Teatro, Música, Literatura, Artes Visuais e Multimédia, que foram selecionadas entre 80 candidaturas recebidas pela organização, "por intermédio de um processo de candidatura pública".